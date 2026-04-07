Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS TELH - Tipsport Extraliga Ledního Hokeje Hockey sur glace - Extraliga : Tout proche Třinec est à un succès de la finale, le Dynamo reprend les devants au bout du suspense Source : hokej.cz Phil Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 07/04/2026 à 23:50 Tweeter

Sparta Praha - Dynamo Pardubice : 1-2 TAB (1-2)

Oceláři Třinec : 2-3 (0-3)



hcocelari.cz A Karlovy Vary les Oceláři signent leur 3e succès de la série

Les Oceláři remportent un troisième match dans la série et mettent Karlovy Vary au bord de l'élimination. Les locaux dominent outrageusement le premier tiers et logiquement Beránek ouvre les vannes dans une bronca. Třinec tient sous le feu et fait marcher son incroyable réalisme, Hudáček égalise en powerplay. Le deuxième tiers est disputé et équilibré, mais ce sont bien les dragons qui trouvent la faille par Roman et qui prennent l'avantage. L'Energie force au dernier tiers pour revenir et Sapoušek égalise en suppériorité. Karlovy Vary s'est usé pour revenir et les Oceláři en profitent pour porter l'estocade fatale par Ondřej Kovařčík. Une fois ceci fait les métallurgistes cadenassent et brisent les dents de leur avdersaire incapable de déjouer Kacetl. Le temps mort et la sortie du gardien n'y changent rien. Dès demain, Třinec peut déjà rejoindre la finale.

Le Dynamo s'est fait peur à Praha mais a tenu bon et s'impose après une séance de tirs au but parfaitement maîtrisé, ses trois tireurs ont régalé et tous fait mouche tandis que Will repoussait trois tentatives locales. Un bon premier tiers permettait aux chevaux de tenir la pôle position grâce à un but de Smejkal (qui marquera également en fusillade). Le score ne bouge pas dans un deuxième vingt équilibré. Le Sparta domine le troisième, logiquement revient à égalité grâce à Horák qui dévie au fond un tir de la bleue. La prolongation est également très disputée et très ouverte, les gardiens s'illustrent et les poteaux tintent de chaque côté et il faut se rendre en fusillade. Le Dynamo reprend les devants dans la série, la tension de ce duel sera sans doute encore palpable demain. Energie Karlovy Vary -: 2-3 (0-3)Lesremportent un troisième match dans la série et mettentau bord de l'élimination. Les locaux dominent outrageusement le premier tiers et logiquementouvre les vannes dans une bronca. Třinec tient sous le feu et fait marcher son incroyable réalisme,égalise en powerplay. Le deuxième tiers est disputé et équilibré, mais ce sont bien les dragons qui trouvent la faille paret qui prennent l'avantage. L'Energie force au dernier tiers pour revenir etégalise en suppériorité. Karlovy Vary s'est usé pour revenir et les Oceláři en profitent pour porter l'estocade fatale par. Une fois ceci fait les métallurgistes cadenassent et brisent les dents de leur avdersaire incapable de déjouer. Le temps mort et la sortie du gardien n'y changent rien. Dès demain, Třinec peut déjà rejoindre la finale.Les'est fait peur àmais a tenu bon et s'impose après une séance de tirs au but parfaitement maîtrisé, ses trois tireurs ont régalé et tous fait mouche tandis querepoussait trois tentatives locales. Un bon premier tiers permettait aux chevaux de tenir la pôle position grâce à un but de(qui marquera également en fusillade). Le score ne bouge pas dans un deuxième vingt équilibré. Le Sparta domine le troisième, logiquement revient à égalité grâce àqui dévie au fond un tir de la bleue. La prolongation est également très disputée et très ouverte, les gardiens s'illustrent et les poteaux tintent de chaque côté et il faut se rendre en fusillade. Le Dynamo reprend les devants dans la série, la tension de ce duel sera sans doute encore palpable demain. © 2026 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











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