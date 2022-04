Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en Europe Hockey sur glace - Extraliga : Trois fois champion Les Oceláři remportent le match 6 et emportent le titre de champion de République tchèque pour la troisième année consécutive Source : hokej.cz Philippe Rouinssard Posté par Hockey Hebdo le 29/04/2022 à 10:35 Tweeter Oceláři Třinec : 1-2 (0-2, 0-0, 1-0)



Photo : LukᚠFilipec Les Oceláři Třinec conservent leur titre de champion Sparta Prague -: 1-2 (0-2, 0-0, 1-0) Les Oceláři étaient en bonne position pour l'emporter dans ce match 6 mais à domicile, Prague espérait l'emporter pour égaliser une troisième fois dans cette finale tchèque.

Le Sparta démarre bien et met la pression d'entrée, sans succès. En powerplay le pressing s'accroit encore mais Mazanec tient bon. Un supberbe break à deux contre un voit Roman servir parfaitement Dravecký qui ouvre la marque (0-1).

Dans la foulée, Růžička s'échappe en break, il reçoit un coup de crosse, l'arbitre siffle un tir de pénalité. Svačina s'élance conspué par la foule mais il gagne son duel et double la marque (0-2).

La deuxième période est plus calme, les locaux visiblement assommés ne parviennent pas vraiment à reprendre le dessus. Třinec gère tranquillement son avance confortable jusqu'à la deuxième sirène.

Le Sparta retrouve ses esprits au dernier tiers et mitraille la cage morave-silésienne, sans succès dans un premier temps. En défense, Marinčin perd le contrôle du palet, Řepík s'en empare face au but et dévie parfaitement pour Horák qui vient cueillir le portier et faire hurler la foule (1-2).

La pression monte d'un cran sur la cage de Třinec, mais les Oceláři s'arc-boutent dessus et font front, ils parviennent à tenir leur mince avantage jusqu'au bout et l'emporte pour la quatrième fois, le titre est à eux, encore. Troisième titre de champion tchèque consécutif pour Třinec qui règne sur la république du hockey.



Etoiles Hockey Hebdo :



*** : Marek Mazanec

** : Vladimír Dravecký

