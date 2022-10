Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Suisse - National League : Langnau (SCL Tigers) Hockey sur glace - F. Douay de Lausanne à Langnau L'attaquant français Floran Douay passe du Lausanne HC aux SCL Tigers, jusqu'à la fin de la saison 2022-2023. Source : Lausanne HC Stéphane Ducret Posté par Hockey Hebdo le 11/10/2022 à 10:12 Tweeter Laurent Lardière (archives) Ici avec Grenoble en CHL, F. Douay poursuit son aventure en Suisse Arrivé en 2020 à Lausanne, l'international français Floran Douay quitte les bords du Léman pour l'Emmental. Au bénéfice d'une licence suisse, le Haut-Savoyard fera partie du contingent helvète des SCL Tigers, jusqu'au terme de la saison 2022-2023.



En un peu plus de deux saisons au Lausanne Hockey Club, il a su marquer de son implication dans les 3/4e blocs ainis qu'en désavantage numérique, en 107 matchs, il a comptabilisé 23 pts. En moyenne 21/22 avec Lausanne, il a été engagé sur la glace durant un peu plus de 10 minutes / match.



Cette saison, il a été prêté au HC Sierre (4 m, 3 pts) et aux Brûleurs de Loups de Grenoble (Champions Hockey League, 4m, 1 pt). Depuis son arrivée dans l'élite suisse, il a porté les maillots de Genève-Servette, Red Ice Martigny, Ajoie et La Chaux-de-Fonds.











