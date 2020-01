Ligue Magnus Hockey sur glace - Fanseat: du nouveau depuis novembre ? En novembre 2019, nous vous avions consultés pour recueillir vos avis sur le nouveau système de caméras et d'intelligence artificielle mis en place par Fanseat. Le constat était assez négatif. Depuis, avez-vous constaté des améliorations ? la rédaction Posté par Hockey Hebdo le 31/01/2020 à 13:39 Tweeter Lors de la mis en place du système d'intelligence artificielle, vous avez constat de nombreux dysfonctionnements : retard sur les actions, vue déformée, son décalé, etc

Si certains problèmes comme la vue déformée n'auront pas de solution, d'autres pouvaient être corrigés. Est-ce le cas ?

N'hésitez pas à répondre à notre sondage et à compléter votre vote par un commentaire dans cet article ou sur les réseaux sociaux.





SONDAGE Fanseat: avez-vous constaté des progrès ? Je n'ai vu aucune amélioration, je me suis désabonné récemment Il y a eu des améliorations, je suis resté abonné Il y a eu des améliorations mais pas assez, je me suis désabonné Peu importe les améliorations, je reste abonné pour suivre mon équipe préférée Je reste abonné jusqu'à la fin de la saison, j'arrêterai ensuite Je m'étais désabonné mais je vais me réabonner pour suivre les playoffs











