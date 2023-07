Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - FFHG - Accession en D1 et repêchage en D2 Valencienne accède à la D1 et Clermont à la D2 Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 25/07/2023 à 08:20 Tweeter Communiqué de la FFHG (24 juillet 10h45)

L’accession du club de Marseille en Synerglace Ligue Magnus a libéré une place en championnat de Division 1 qu’il convenait de combler. Après que le club de Montpellier ait décliné la possibilité qui lui était offerte réglementairement de se maintenir en Division 1 après sa relégation sportive, un appel à candidature a été lancé auprès des clubs de Division 2 les mieux classés et quatre dossiers ont été reçus en vue d’un examen par la CNSCG, dans l’ordre sportif : Valenciennes – Roanne – Villard de Lans – Annecy.



Le Bureau directeur de la FFHG a pris la décision, après avis favorable de la CNSCG, de valider l’accession de Valenciennes au championnat de Division 1.



Afin de combler la place ainsi libérée en championnat de Division 2, un appel à candidature a été lancé auprès des deux clubs rétrogradés en Division 3, dans l’ordre sportif Clermont et Wasquehal, ainsi qu’aux clubs ayant terminé aux 3ème et 4èmeplaces du carré Final de Division 3, Dammarie-les-Lys et Dijon.



Le Bureau directeur de la FFHG a pris la décision, après avis favorable de la CNSCG, de valider le repêchage du club de Clermont en championnat de Division 2.











