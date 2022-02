Ligue Magnus Hockey sur glace - FFHG - Anglet – Rouen sera rejoué Communiqué de la FFHG du 7/02/2022 Source : Communiqué de la FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 08/02/2022 à 10:00 Tweeter

Communiqué de le FFHG - 07/02/2022 - 17:29



" Suite à l’appel interjeté par le club d’Anglet de la décision du bureau directeur de faire jouer une prolongation au match de Synerglace Ligue Magnus du 30 novembre 2021 ayant opposé les clubs d’Anglet et Rouen, la commission fédérale d’appel s’est réunie le 2 février 2022 et a décidé de faire rejouer la rencontre dans son intégralité. La date de la rencontre à rejouer sera communiquée ultérieurement. "



Réactions sur la news ALEX6 a écrit le 08/02/2022 à 11:08 Pourtant le 2eme but rouennais intervient après que le chrono marque 00.00 si on regarde bien la vidéo au ralenti (la prolongation avait été refusée pour cette raison). Décision difficilement compréhensible de ne pas entériner le résultat











