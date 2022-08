Hockey en France Hockey sur glace - FFHG - Calendrier D1 et D2 Saison 2022/2023 - Retrouvez les calendriers de la Division1 et de la division2. Source : FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 09/08/2022 à 10:46 Tweeter COMMUNIQUE DE LA FFHG





Le samedi 8 octobre marquera la date de reprise du championnat de Division 1 avec la 1ère journée de saison régulière. Les 14 équipes engagées lutteront jusqu’au 11 mars pour obtenir l’un des huit tickets qualificatifs pour les playoffs ! Retrouvez le calendrier complet de la saison régulière 2022-2023 de D1 sur le lien ci-dessous au format PDF :

Calendrier D1 2022/2023

Calendrier prévisionnel sous réserve de modifications demandées par les clubs et qui seraient validées par la FFHG.





Le championnat de Division 2 s’ouvrira le samedi 8 octobre 2022 avec la 1ère journée de saison régulière. Vingt équipes sont engagées, réparties dans deux poules de dix. La saison régulière se terminera le samedi 25 février 2023. D’ici là, les équipes lutteront pour obtenir les 16 tickets qualificatifs pour les playoffs (8 par poule). Retrouvez le calendrier complet de la saison régulière 2022/2023 de D2 sur le lien ci-dessous au format PDF :

Calendrier D2 2022/2023

Calendrier prévisionnel sous réserve de modifications demandées par les clubs et qui seraient validées par la FFHG.











