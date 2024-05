Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Championnats du monde Hockey sur glace - FFHG - Candidature Mondial 2028 C.Huet et A.Roussel ambassadeurs Source : Communiqué de la FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 14/05/2024 à 11:44 Tweeter

Communiqué de la FFHG



Dans le cadre de la candidature à l'organisation des Championnats du monde 2028 de l'IIHF, Cristobal Huet et Antoine Roussel ont accepté d'endosser le rôle d'ambassadeurs pour la France. Ils participent à la préparation de la candidature et défendront celle-ci, notamment à l'occasion du Congrès de la Fédération Internationale. L'ancien portier des Bleus prendra la parole aux côtés de Pierre-Yves Gerbeau et Eric Ropert lors de la présentation qui aura lieu le 23 mai 2024 à Prague, la veille du vote.

Pour Cristobal Huet, ancien gardien tricolore et premier joueur français à remporter la NHL en 2010 avec les Chicago Blackhawks. « J'ai vécu le Mondial à Paris en 2017 en tant que joueur. C'était une expérience extraordinaire et nous avons partagé des émotions incroyables avec les supporters. Vivre le mondial 2028 à Paris et à Lyon, en tant qu'ambassadeur, serait une chance de partager à nouveau les valeurs du hockey sur glace et du sport en France, de laisser un héritage aux générations futures et donner un coup d'accélérateur à la visibilité du hockey et à son développement dans notre pays. Je me réjouis de partager notre vision de cette candidature à Prague dans quelques jours ! »



Pour Antoine Roussel, ancien joueur de l'équipe de France aux 10 saisons en NHL « les évènements d'envergure de Hockey ont une place particulière dans mon cœur. J'ai commencé à jouer au hockey suite aux Jeux Olympique d'Albertville en 1992. Le fait d'avoir du Hockey sur Glace de haut niveau mobilise notre jeunesse et l'inspire ! Le championnat du monde est essentiel au développement du hockey français » © 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo