Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - FFHG - CONSULTATION PRODUCTION & DIFFUSION AUDIOVISUELLE DIGITALE La Fédération Française de Hockey sur Glace lance aujourd'hui une consultation simultanée pour la production, la diffusion digitale et les Droits Media et Betting des championnats nationaux (Synerglace Ligue Magnus, Division 1 et Division 2, Féminin Élite) mais aussi de la Coupe de France et des rencontres des Équipes de France, pour la France et l'International. Source : Communiqué FFHG La redaction Posté par Hockey Hebdo le 21/11/2023 à 09:15 Tweeter

Communiqué de la FFHG du 20/11/2023

Cet appel à propositions concerne le cycle de 2024/2025 à 2027/2028 (4 saisons). Les candidats ont jusqu'au lundi 18 décembre pour soumettre leurs offres. L'agence In&OutStories conseille et accompagne la FFHG dans ce processus.



Le dossier de consultation peut être demandé à l'adresse mail suivante : contacts@ffhg.eu



Pour Pierre-Yves Gerbeau, président de la Fédération Française de Hockey sur Glace, "Nous sommes heureux de lancer cette consultation qui s'inscrit dans une réelle dynamique pour le hockey français et la Synerglace Ligue Magnus et dans une volonté de croissance et de développement pour les prochaines années. La candidature pour accueillir les Championnats du monde de Hockey sur Glace en 2028 et les Jeux Olympiques d'Hiver de 2030 offrent autant de perspectives fortes pour le Hockey sur glace en France." © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur