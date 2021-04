Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - FFHG : Création de l’Union des Fédérations de Sports Professionnels a FFHG s’est alliée avec les autres Fédérations sportives disposant d’une ligue ou d’un championnat professionnel pour créer l’Union des Fédérations de Sports professionnels dont l’Assemblée Générale constitutive s’est tenue le 15 avril 2021. Source : Communiqué de le FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 17/04/2021 à 09:51 Tweeter

Communiqué de le FFHG - 15/04/2021 22:19

La FFHG s’est alliée avec les autres Fédérations sportives disposant d’une ligue ou d’un championnat professionnel pour créer l’Union des Fédérations de Sports professionnels dont l’Assemblée Générale constitutive s’est tenue le 15 avril 2021.

Cette structure a pour objectif de permettre aux Fédérations d’échanger sur les problématiques spécifiques au sport professionnel et de peser dans les débats avec le gouvernement et l’Association Nationale des Ligues de Sport Professionnel.



Les Fédérations fondatrices sont les Fédérations Françaises de Basket Ball, de Cyclisme, de Football, de Handball, de Hockey sur Glace, de Rugby et de Volley Ball.



Bien que le Hockey sur Glace n’ait, à ce jour, pas constitué de Ligue Professionnelle, la FFHG est engagée depuis 2010 dans une démarche de structuration progressive de son championnat professionnel.

Ainsi tous les sujets (sportifs, marketing, juridiques, RH, etc.) sont travaillés spécifiquement par une commission dédiée (la commission Ligue Magnus) qui soumet ses projets aux clubs professionnels et aux instances fédérales pour validation et transcription dans des règlements spécifiques à la Synerglace Ligue Magnus.



Cette démarche de co-construction a pour but la mise en place de l’ensemble des principes, des règlements mais aussi les conditions financières permettant à terme l’émergence d’une ligue professionnelle.

Pour rappel, la Création d’une Ligue professionnelle relève de la seule compétence de la fédération délégataire concernée (article L. 132-1 du code du sport). Celle-ci ne peut donc être le résultat que d’un travail commun et non d’une démarche individualiste.



Pour Luc Tardif, président de la FFHG, » C’est un grand jour pour notre Fédération : d’abord par le fait d’être associée à ces prestigieuses Fédérations, et surtout d’être maintenant mieux armée pour aborder une éventuelle mutation de notre Synerglace Ligue Magnus. Et – pourquoi pas ? – vers une ligue professionnelle à part entière. Parmi ces 7 fédérations, nous sommes la seule à ne pas avoir, pour l’instant, une ligue professionnelle indépendante. Nous souhaitions donc nous associer car il y a une vingtaine d’années, nous avions dû tout rebâtir et reconstruire sur les cendres d’une ligue Élite « peu professionnelle » et éphémère.



Hasard des circonstances, notre Synerglace Ligue Magnus suscite à nouveau des convoitises, et c'est bon signe. Comme à l'époque, certains rêvent tout à coup de créer une nouvelle ligue professionnelle. Mais attention, cette transition ne peut se faire sans l'accord de la FFHG et uniquement en concertation avec tous les clubs concernés. Elle doit se faire par étapes (processus en cours) dans un climat de sérénité et de confiance, en symbiose avec la politique de formation de la FFHG, en protégeant nos Équipes de France et, surtout, quand les équilibres économiques, juridiques et réglementaires seront réunis. Et non plus jamais par velléité opportuniste, nous en avons déjà fort payé le prix « .

