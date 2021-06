Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - FFHG : Les dates de la saison 2021/2022 " Les dates de dbut et de fin des phases de chaque championnat senior masculin pour la saison 2021/2022 ont t actes auprs des clubs, ainsi que celles des diffrents tours de la Coupe de France. Les premires affiches de Synerglace Ligue Magnus sont programmes au 21 septembre 2021. La finale de la Coupe de France est prvue le dimanche 30 janvier 2022. " Source : communiqu de la FFHG La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 15/06/2021 16:20 Tweeter



Communiqué de le FFHG - 15/06/2021 14:30



La Synerglace Ligue Magnus ouvrira le bal le 21 septembre 2021. Le championnat élite retrouvera sa formule en double aller-retour avec 44 journées. Les 12 clubs batailleront pour finir aux huit premières places du classement final de saison régulière, synonyme de qualification en playoffs. La quête de la Coupe Magnus aura ensuite lieu du 9 mars au 17 avril 2022.



Les Divisions 1 et 2 débuteront quant à elles le 10 octobre 2021. Les deux phases régulières se joueront en simple aller-retour, ce qui donnera 26 journées pour la D1 et 18 journées pour les deux poules de D2. Les playoffs des deux championnats se termineront au maximum à la même date : le 24 avril 2022. La D2 lancera en revanche ses phases finales le 5 mars, soit deux semaines plus tôt que la D1 (19 mars).



La Division 3 verra de son côté sa saison régulière se jouer du 25 septembre 2021 au 19 février 2022. La lutte pour le titre se disputera ensuite du 26 février au 8 mai 2022.



Enfin, la Coupe de France lancera ses hostilités le 2 octobre. Les 16èmes, 8èmes et quarts de finale sont ensuite prévus sur l’année 2021, tandis que les demi-finales se joueront au tout début de l’année 2022. La finale, organisée à l’Accor Arena de Paris et dont le vainqueur soulèvera le Trophée Pete Laliberté, aura lieu le dimanche 30 janvier.

Calendrier des compétitions 2021/2022 Synerglace Ligue Magnus Saison régulière : 21 septembre 2021 au 4 mars 2022

Playoffs : 9 mars au 17 avril 2022 Division 1 Saison régulière : 10 octobre 2021 au 12 mars 2022

Playoffs : 19 mars au 24 avril 2022 Division 2 Saison régulière : 10 octobre 2021 au 26 février 2022

Playoffs : 5 mars au 24 avril 2022 Division 3 Saison régulière : 25 septembre 2021 au 19 février 2022

Playoffs : 26 février au 8 mai 2022 Coupe de France 1er tour : 2 octobre 2021

16èmes de finale : 19 et 20 octobre 2021

8èmes de finale : 2 et 3 novembre 2021

Quarts de finale : 30 novembre et 1er décembre 2021

Demi-finales : 5 janvier 2022

