DECISON et CALENDRIER jusqu'au 30 janvier 2021

Communiqué de la FFHG



Réunis ce jour, les clubs de Synerglace Ligue Magnus ont validé le principe de continuer à jouer malgré les contraintes de huis-clos. Ainsi, au minimum une rencontre par semaine sera organisée jusqu’au 3 avril.



Les échanges réguliers entre la Fédération et les clubs vont se poursuivre, comme depuis le début de la crise sanitaire, pour s’ajuster en fonction de l’évolution des contraintes et de la situation, dans l’espoir que le rythme et le nombre de matchs joués puissent s’accélérer dès que les partenaires des clubs et leur public pourront de nouveau accéder aux enceintes sportives.

Calendrier Synerglace Ligue Magnus Janvier 2021 Vendredi 22 ou Samedi 23 janvier

Chamonix – Gap

Nice – Mulhouse

Briançon – Grenoble

Amiens – Anglet

Rouen – Angers

Cergy-Pontoise – Bordeaux Vendredi 29 ou Samedi 30 janvier Grenoble – Mulhouse

Briançon – Gap

Nice – Chamonix

Anglet – Cergy-Pontoise

Bordeaux – Rouen

Angers – Amiens



L’ensemble du calendrier de la saison régulière sera mis à jour très prochainement sur la page dédiée de notre internet.

L'ensemble du calendrier de la saison régulière sera mis à jour très prochainement sur la page dédiée de notre internet.











