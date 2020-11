Ligue Magnus Hockey sur glace - FFHG : LM et D1 suspendues jusqu'au 1er decembre Hockey sur Glace - Communiqu de la FFHG - Suspension jusqu'au premier dcembre pour la Synerglace Ligue Magnus et la Division1 Source : Communiqu de la FFHG La rdaction/cs Post par Hockey Hebdo le 12/11/2020 08:23 Tweeter Communiqué de la FFHG du 11/11/2020 à 17:54



"



Notre objectif commun reste inchangé : Reprendre la compétition dès que l’accueil du public et des partenaires sera de nouveau possible, même si cela doit avoir pour conséquence une réduction des jauges d’accueil en question ;

Jouer l’ensemble des rencontres prévues au calendrier initial. Le mardi 10 novembre, la FFHG a réuni l’ensemble des clubs de Synerglace Ligue Magnus d’une part, et des clubs de Division 1 d’autre part, pour la seconde fois depuis l’annonce par le gouvernement des mesures de confinement. Après consultation et en accord avec les clubs concernés, le Bureau Directeur de la FFHG a décidé de suspendre la Synerglace ligue Magnus et le championnat de France de Division 1 pendant toute la période de confinement (c’est-à-dire, à ce jour, jusqu’au 1er décembre 2020) – à l’exception de certains matchs télévisés pour la Synerglace Ligue Magnus.Notre objectif commun reste inchangé : "

