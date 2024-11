Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - FFHG - MAGNUS - Nouveau dispositif de prêt de joueurs en formation. Le règlement de la Ligue intègre désormais un système de prêt pour les joueurs en formation entre clubs de Synerglace Ligue Magnus..... Source : Communiqué FFHG La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 19/11/2024 à 17:43 Tweeter

Le règlement de la Ligue intègre désormais un système de prêt pour les joueurs en formation entre clubs de Synerglace Ligue Magnus, via le dispositif de convention club ferme, présent à l’article 26 du Règlement SLM 4. Ce dispositif, proposé par la Commission Magnus et adopté par le Comité directeur de la FFHG, permet aux clubs d’accueillir des joueurs formés localement (JFL) U23 ou plus jeunes, déjà qualifiés comme joueurs en formation dans une autre équipe du championnat.

Voici les principales modalités de ce nouveau système : La durée du prêt est convenue entre les deux clubs concernés et le joueur.

Aucun nouveau prêt ne sera autorisé pendant les phases finales du championnat.

Les clubs peuvent recevoir un nombre illimité de joueurs prêtés, mais seulement deux joueurs prêtés pourront figurer sur une feuille de match. Ce dispositif vise à favoriser le développement des jeunes joueurs en leur offrant davantage d’opportunités de jouer tout en renforçant la compétitivité et la cohésion entre les clubs.





