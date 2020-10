Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - FFHG : Report de l'ensemble des compétitions ce W end Source : Site de la FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 30/10/2020 à 06:45 Tweeter Communiqué de la FFHG du 29/10/2020 à 14:59



" Alors que de nombreuses rencontres étaient déjà reportées du fait de cas de COVID ou de problématiques liées au couvre-feu et aux fermetures de vestiaires, et dans l’attente des détails des mesures gouvernementales pour le sport amateur et professionnel, le Bureau Directeur de la FFHG a décidé de reporter l’ensemble des compétitions amateurs et professionnelles de ce week-end.



En tout début de semaine prochaine, dès que le détail des mesures en vigueur pendant la période de confinement sera connu, les différentes instances fédérales travailleront avec l’ensemble des clubs pour maintenir le maximum d’activités sportives possible dans le respect des mesures sanitaires permettant de préserver la santé des pratiquants, encadrants et bénévoles. "





