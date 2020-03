Ligue Magnus Hockey sur glace - FFHG - Réunion d'urgence à midi ! Communiqué FFHG - Coronavirus. Réunion du Bureau Directeur à midi Source : Communiqué FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 13/03/2020 à 10:19 Tweeter Communiqué FFHG (9:05)



" Suite aux annonces faites par le Président de la République lors de son allocution hier soir sur la situation sanitaire liée au coronavirus, le Bureau Directeur de la FFHG va se réunir en urgence à 12h00 ce vendredi 13 mars pour statuer sur la suite de la saison de hockey-sur-glace français. Un communiqué sera publié à la suite de cette réunion. "

canada a écrit le 13/03/2020 à 11:19 il est temps a ropert et toute sa tribue d'arreter completement toutes competitions sportives .

la sante n'a pas de prix et est le plus important

