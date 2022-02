Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - FFHG : Suite et presque fin Anglet - Rouen à rejouer ! Suite à une demande de conciliation formée par le club d’Anglet auprès du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), une audience s’est tenue le jeudi 24 février 2022. Source : Communiqué de la FFHG La rédaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 28/02/2022 à 18:17 Tweeter

Le club contestait la décision de la Commission fédérale d’appel de ne pas homologuer le résultat de la rencontre de Synerglace Ligue Magnus ayant opposé Anglet à Rouen le 30 novembre 2021 et de faire rejouer la rencontre dans son intégralité.



A l’issue de l’audience de conciliation et après avoir recueilli l’avis du club de Rouen également présent en qualité de tiers intéressé, la FFHG et le club d’Anglet ont accepté, sous l’impulsion de Monsieur le conciliateur, que la rencontre du 30 novembre 2021 soit rejouée dans son intégralité à la patinoire d’Anglet le 5 mars 2022 avec une distribution des points semblable à celle proposée initialement par le Bureau directeur de la FFHG (qui avait décidé de faire jouer une prolongation et non pas de rejouer l’intégralité du match), à savoir : 2 points attribués au vainqueur et 1 point attribué au perdant de la rencontre. Cette distribution des points sera valable y compris après une éventuelle prolongation pour départager les deux équipes en cas d’égalité au score voire une séance de tirs au but lors de la rencontre du 5 mars 2022.



La FFHG se félicite du dialogue constructif instauré avec les clubs à l’occasion de cette audience, tout en regrettant que le club d’Anglet n’ait pas accepté la décision initiale prononcée par le bureau directeur.



© 2022 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur