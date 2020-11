Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - FFHG : Suspension prolongée pour la Ligue Magnus Hockey sur Glace - Communiqué de la FFHG - Suspension prolongée pour la Synerglace Ligue Magnus Source : Communiqué de la FFHG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 03/11/2020 à 09:40 Tweeter Communiqué de la FFHG du 02/11/2020 à 17:23



" Le Bureau directeur de la Fédération, après avoir échangé ce jour avec les clubs et en accord avec ceux-ci, a décidé de prolonger la suspension de la compétition de Synerglace Ligue Magnus d’une semaine. Sont attendues de la part du Ministère des Sports les informations nécessaires pour décider de la suite du déroulement de notre championnat.



Il est entendu que les revenus des clubs sont très majoritairement liés aux recettes matchs (public, partenaires, buvettes, produits dérivés) alors que l’essentiel des charges sont celles liées à la masse salariale.



Devant l’impossibilité de jouer devant du public, la décision logique aurait été, comme pour les secteurs d’activité privés de revenus, de suspendre temporairement l’activité – et donc la compétition – et de bénéficier du chômage partiel. Or ce dispositif n’est pas prévu par l’état à ce stade mais il a été annoncé que les clubs pourraient bénéficier d’autres aides dont une liée à la perte de revenus de billetterie. Cette aide n’étant pas définie à ce jour, il est impossible de prendre des décisions éclairées dans ce contexte grave de crise sanitaire.



La FFHG, en collaboration avec les autres sports collectifs, travaille auprès des autorités pour obtenir des informations plus précises dans les meilleurs délais. "

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo