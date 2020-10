Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - FFHG : Suspensions CDF et des D2, D3, U20, fém. (voir conditions) Décisions du Bureau Directeur de la FFHG quant à la poursuite de la Coupe de France et du déroulement des compétitons de D2, D3, U20, féminines et loisirs. Source : Communiqué FFHG La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 22/10/2020 à 15:10 Tweeter Communiqué de la FFHG du 22/10/2020 à 12:04



Réuni les 20 et 21 octobre 2020, le Bureau Directeur de la FFHG, après avoir entendu le rapport d’activité de la Cellule COVID Fédérale, les analyses de la Commission Magnus, de la Commission D1/D2/D3 et de la Commission des championnats nationaux jeunes, a décidé à l’unanimité de : Réaffirmer que, dans le cadre de cette saison très perturbée par la crise sanitaire, l’objectif reste de proposer aux licenciés le maximum d’activités possible (entraînements, matchs officiels ou amicaux) afin de maintenir au mieux la vie des clubs tout en limitant au maximum leurs risques financiers, pour qu’à la sortie de la crise sanitaire ils puissent reprendre une activité normale ;

Suspendre le déroulement de la Coupe de France en attendant que les clubs engagés puissent défendre équitablement leurs chances dans cette compétition . Afin de pouvoir décaler les tours à jouer, la date de la Finale ne peut plus, à ce jour, être maintenue au 31 janvier 2021 et devra être repositionnée ;

Pour les clubs se trouvant dans les zones de restrictions (zones de couvre-feu et zones soumises à des restrictions d’accès aux patinoires pour les joueurs et joueuses majeurs non-professionnels), acter la suspension de leur participation aux compétitions des équipes de D2, D3, U20, féminines et loisirs, et ce jusqu’au moment où ils pourront à nouveau s’entraîner et participer aux rencontres . Cette suspension doit permettre aux clubs qui sont dans l’incapacité de pratiquer de ne plus avoir à gérer la répétition des demandes de report, tout en permettant aux clubs qui le peuvent de jouer tous les matchs qui peuvent l’être ;

Lancer une série de réunions/concertation avec les clubs de chacune des divisions nationales dans le but de faire le point sur leur situation sportive et financière . Cela sera également l’occasion d’échanger sur la problématique des montées et descentes dans le contexte particulier de cette saison qui ne permet notamment pas à la FFHG de garantir une équité totale entre les clubs. Le Bureau Directeur tient à souligner l’incroyable engagement des licenciés, des bénévoles et professionnels des clubs, des ligues régionales, des zones et de la Fédération, tous mobilisés pour maintenir l’activité dans un contexte de restrictions successives et parfois soudaines. Des entraînements et matchs officiels se déroulent malgré les interdictions d’accès aux vestiaires ou aux douches, les restrictions en matière de public pour les matchs, les difficultés de déplacement liées au couvre-feu, les décisions parfois contradictoires des autorités locales, et ce uniquement grâce à la passion de tous.



Le Bureau Directeur reste toutefois préoccupé et inquiet sur le risque, au vu des difficultés et des contraintes grandissantes, que cette passion s’émousse. C’est pourquoi il alerte les autorités sur les dommages à long terme, y compris financiers, que cette crise va engendrer pour les clubs.

Le Bureau Directeur espère vivement que les aides déjà actées et celles en discussion permettront d’aider les clubs à se relancer après la crise sanitaire.



