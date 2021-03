Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - FFHG/LM : pas de playoffs Au travers d'un communiqu, la FFHG rappelle l'historique des dcisions depuis le dbut de la saison et quelles suites donner la fin du championnat Post par Hockey Hebdo le 10/03/2021 21:00 Tweeter

DECISION sur la saison 2020/2021

Communiqué de la FFHG



La FFHG a réuni ce jour les clubs de Synerglace Ligue Magnus afin de les informer de la décision prise par le Bureau directeur en date du 5 mars 2021.

À cette occasion, la FFHG a souhaité rappeler aux clubs le processus de décision mis en place quant à l’organisation du championnat de France de Synerglace Ligue Magnus, l’objectif ayant été notamment d’impliquer au maximum les clubs concernés. Ce processus s’est inscrit dans un contexte sanitaire difficile tout au long duquel les clubs ont alerté la FFHG sur les risques financiers liés à cette crise (perte de produits, maintien des charges, etc.).

Le 15 janvier 2021, le Bureau directeur a décidé de valider à l’unanimité des membres présents les propositions de la Commission Magnus et de les soumettre aux clubs lors d’une réunion à venir le 18 janvier 2021.

Les propositions en question étaient les suivantes : Poursuite du championnat avec une formule en simple aller-retour (22 matchs par club) jusqu’au 3 avril 2021 ;

En fonction des décisions gouvernementales et de la possibilité ou non d’accueillir de nouveau du public dans les patinoires, proposition aux clubs d’une formule de play-offs restant à définir ;

À défaut d’organisation des play-offs, attribution du titre de champion de France à l’issue de la phase régulière. A l’occasion de la réunion du 18 janvier 2021, ces propositions ont été validées par les clubs de Synerglace Ligue Magnus. Les clubs ont également été informés que la Commission Magnus soumettrait les points suivants au vote des clubs et des instances fédérales : Intégration dans le classement des matchs de saison régulière déjà joués (en plus des 22 matchs), avec une moyenne des points acquis contre le même adversaire ;

Éventuelle formule de play-offs si le retour du public est autorisé dans les patinoires ;

Éventuelle nouvelle formule de Coupe de France si les conditions sanitaires le permettent ;

Attribution des places européennes. Dans la continuité de ces réflexions, le Bureau directeur s’est réuni en date du 12 février 2021 et a décidé à l’unanimité des membres présents : D’appliquer le règlement de la FFHG et de la CHL et donc de qualifier en CHL, pour la saison prochaine, le champion 2020/2021 de Synerglace Ligue Magnus ;

De reporter la décision quant à l’attribution de la place en Coupe Continentale dans l’attente de la poursuite ou non de la Coupe de France. Comme convenu, une nouvelle réunion des clubs de Synerglace Ligue Magnus a été organisée le 1er mars 2021 afin que ces derniers se positionnent notamment sur l’organisation ou non de play-offs à l’issue de la saison régulière. Les clubs étaient donc invités à répondre aux questions suivantes : Doit-on arrêter le championnat le 3 avril 2021 à l’issue des matchs aller-retour (saison régulière) ? Sachant que si tel est le cas, le premier de la saison régulière sera champion de France ;

Doit-on organiser des play-offs ? Sachant que si play-offs il y a, le vainqueur des play-offs sera champion de France. A l’issue du tour de table, une majorité des clubs (7 sur 12) s’est déclarée favorable à un arrêt de la compétition à l’issue de la saison régulière, c’est-à-dire au 3 avril 2021, et à l’attribution du titre de champion de France au vainqueur de la saison régulière.

En outre, il a également été demandé aux clubs de se prononcer sur le mode de calcul des matchs joués avant l’entrée en vigueur de la formule de compétition prévoyant l’organisation des matchs aller-retour, ayant préalablement été convenu que ces matchs seraient pris en compte dans le classement final de la saison régulière. Deux modes de calcul ont ainsi été proposés par la Commission Magnus : Une règle de trois s’appliquant sur l’ensemble de la saison ;

Une règle de trois ne s’appliquant qu’aux matchs joués entre deux équipes. La seconde option, à savoir une règle de trois ne s’appliquant qu’aux matchs joués entre deux équipes, a été adoptée à l’unanimité des clubs présents.

Dans la continuité de ces échanges, la commission Magnus s’est réunie le 3 mars 2021 afin de prendre position suite à la consultation des clubs. Prenant en compte le vote de ces derniers, la Commission n’a pu que « constater l’impossibilité de trouver un consensus quant à l’organisation de play-offs à l’issue de la saison régulière 2020/2021. En effet, les clubs ont rejeté à la majorité (7 sur 12) l’organisation de play-offs à l’issue de la saison régulière 2020/2021.

Se référant à l’échange au cours duquel chaque club a pu exprimer sa position, le Bureau directeur ne peut qu’effectuer le même constat et rappelle l’importance de la prise en compte du vote des clubs dans les différentes prises de position de la FFHG depuis le début de la crise sanitaire. Force est ainsi de constater qu’aucun consensus ne se dégage en faveur de l’organisation de play-offs, y compris selon une formule aménagée.

Au demeurant, aucun élément nouveau ne permet au Bureau directeur d’envisager, en l’état, un retour du public dans les patinoires d’ici au mois d’avril 2021, avec pour conséquence directe un impact financier négatif pour les clubs si des play-offs venaient à être organisés, y compris selon une formule modifiée. La situation financière de la FFHG ne permet pas non plus la prise en charge des coûts d’organisation d’un éventuel « final four », ou de toute autre formule aménagée qui impliquerait, notamment, la mise en place d’une bulle sanitaire aussi contraignante que coûteuse pour l’ensemble des parties concernées.

De même, aucun élément ne permet d’envisager la possibilité d’organiser la Coupe de France, les clubs amateurs étant à l’arrêt depuis plusieurs mois sans qu’une date de reprise ne puisse être à ce jour déterminée avant la fin de la saison 2020/2021 (dont le terme est fixé au 30 avril 2021). En tout état de cause, il est désormais matériellement impossible d’intégrer cette compétition au calendrier sportif dans un délai aussi restreint et sans aucune perspective de reprise de la pratique et des compétitions amateurs. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le bureau directeur de la FFHG a décidé, le 5 mars 2021 : De ne pas organiser de play-offs à l’issue de la saison régulière de Synerglace Ligue Magnus, dont le terme est fixé au 3 avril 2021 ;

à l’issue de la saison régulière de Synerglace Ligue Magnus, dont le terme est fixé au 3 avril 2021 ; De confirmer la position prise jusqu’alors à savoir que le titre de Champion de France de Synerglace Ligue Magnus sera décerné au vainqueur de la saison régulière ;

; De valider le mode de calcul de prise en compte des matchs joués avant l’entrée en vigueur de la formule de compétition prévoyant l’organisation d’un simple aller-retour, à savoir : Une règle de trois ne s’appliquant qu’aux matchs joués entre les deux équipes. A titre d’exemple, Nice et Bordeaux s’étant rencontrés trois fois, une règle de trois s’applique pour ces trois matchs et pour ces deux équipes seulement ;

De confirmer l’ arrêt définitif de la Coupe de France pour la saison 2020/2021 ;

pour la saison 2020/2021 ; De rappeler la hiérarchie d’attribution des places européennes étant entendu que les coupes d’Europe concernées sont, dans leur ordre d’importance, la Champions Hockey League (CHL) puis la Continental Cup, sous réserve que la France se voit attribuer une place qualificative dansces compétitions. L’article 8 du règlement SLM dispose ainsi que la hiérarchie de l’attribution des places européennes est établie comme suit : Champion de France Vainqueur de la Coupe de France Vainqueur de la saison régulière Finaliste du championnat de France Finaliste de la Coupe de France

étant entendu que les coupes d'Europe concernées sont, dans leur ordre d'importance, la Champions Hockey League (CHL) puis la Continental Cup, sous réserve que la France se voit attribuer une place qualificative dansces compétitions. L'article 8 du règlement SLM dispose ainsi que la hiérarchie de l'attribution des places européennes est établie comme suit : Champion de France Vainqueur de la Coupe de France Vainqueur de la saison régulière Finaliste du championnat de France Finaliste de la Coupe de France











