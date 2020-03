Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Fin des championnats en France La FFHG vient de signifier l'arrêt définitif de tous les championnats de hockey en France Source : ffhg La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 17/03/2020 à 11:31 Tweeter Suite aux dernières décisions du gouvernement, aux mesures de confinement et aux fermetures des établissements recevant du public, dont les patinoires jusqu’au 15 avril minimum, il apparaît impossible d’envisager la reprise des compétitions.



Le Bureau Directeur de la FFHG, réuni lundi 16 mars, a donc décidé à l’unanimité, pour la saison 2019-2020 : de mettre un terme définitif à l’ensemble des championnats,

de ne délivrer aucun titre de champion,

qu’il n’y aurait aucune descente sportive.

Si besoin était de faire monter une équipe dans un championnat de niveau supérieur pour raisons administratives ou financières, le Bureau Directeur étudiera les dossiers des clubs et l’avis de la CNSCG, dans l’ordre sportif arrêté à la fin de la saison régulière.

D’autre part, et conformément avec les règlements de la FFHG et ceux de la CHL, Amiens, en tant que vainqueur de la Coupe de France, est qualifié pour la Continental Cup tandis que Grenoble, en tant que premier du classement de la saison régulière, est qualifié pour la CHL.

La FFHG engage la famille du hockey sur glace à suivre les consignes du gouvernement pour limiter la diffusion du coronavirus, se protéger, protéger ses proches et l'ensemble de nos compatriotes.











