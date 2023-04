Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - Finale Magnus : Match 3 reporté Suite à un problème de glace, le match 3 a dû être arrêté. Source : Sport en France La rédaction / jcs Posté par Hockey Hebdo le 08/04/2023 à 23:08 Tweeter Le match a été interrompu après 16 minutes de jeu dans le premier tiers du match 3 à Rouen pour un trou assez important dans la glace. Le béton était visible sur presque 2m² de glace. Malgrè quelques tentatives infurctueuses de rebouchage avec de la glace et un extincteur, les officiels ont interrompu la partie.

Comme l'a indiqué Fabrice Lhenry à l'arbitre lors de l'interruption, la dalle a travaillé et est montée. Elle est bombée à cet endroit. Si l'épaisseur de glace n'est pas plus importante sur la totalité de la surface, la couche de glace est plus fine sur cette zone.

Le match 4 se déroulera dimanche comme prévu, en espérant que la nuit suffira pour refaire la glace sur 2cm d'épaisseur. Le match 3 sera joué lundi à 17h.

Comme le prévoit le réglement, les frais supplémentaires de l'équipe de Grenoble seront à la charge du club de Rouen. Par contre, rien n'est prévu pour les supporters de Grenoble qui ont fait le déplacement si toutefois ils peuvent rester un jour de plus, soit pour la nuit d'hôtel supplémentaire ou sinon pour le remboursement du billet pour ceux qui devront rentrer.



capture d'écran sportenfrance.com



