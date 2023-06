Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur Hockey sur glace - Finale U15 - Trois filles titrées Trois jeunes hockeyeuses qui ont été titrées au début du mois avec les U15. Source : Média Sports Loisirs / nd Nora Davids Posté par Hockey Hebdo le 02/06/2023 à 18:48 Tweeter Photographes : HC74 © Maxime Richier / Grenoble © photoline132

Le week-end du 29, 30 avril et 1er mai 2023, le club de HC74 accueillait à la patinoire de St Gervais les finales du championnat de France U15 de hockey sur glace masculin.



Les quatre équipes finalistes à s'affronter pour le titre étaient Rouen, Amiens, HC74, et Grenoble. Parmi quelques 80 joueurs se trouvaient cette année quatre jeunes hockeyeuses : Salomé SERRE (Rouen, U17 sous classée - 2007), Louise APERTET (HC74, U17 sous classée - 2006), Clémence BOUDIN (HC74, U15 deuxième année - 2008) - toutes les trois joueuses - et Lysa NOGARETTO (Grenoble, U15 première année - 2009), gardienne titulaire lors de ces playoffs (5 matchs joués sur 6).



Le club de HC74 terminant sur la deuxième marche du podium permettait à Louise APERTET et Clémence BOUDIN de devenir Vice-championnes de France, et Grenoble s'étant vu remettre la plus belle des médailles après 3 matchs sans défaite, offrait à Lysa NOGARETTO un titre de Championne de France. Un titre qui s'inscrit comme une première en France, puisque aucune équipe n'avait jusqu'alors été sacrée avec une gardienne de sa catégorie d'âge dans la cage. Caroline Baldin avait remporté un titre U17 avec Grenoble également, mais était alors sénior sous classée.



A noter le bel état d'esprit de ces clubs qui n'ont pas hésité à mettre en lumière et à intégrer à leur équipe des joueuses talentueuses qui ont leur place au plus haut niveau, et qui contribuent ainsi sans aucun doute à la progression du hockey féminin en France.



Photographe : © Maxime Richier











