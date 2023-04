Mineur U17/U20 Elite Hockey sur glace - Finale U20: Avantage Grenoble Ce week-end, la finale du championnat de France U20 se joue à Grenoble face aux Ducs d'Angers La rédaction / jcs Posté par Hockey Hebdo le 01/04/2023 à 21:31 Tweeter Dans cette première des deux manches, les jeunes Brûleurs de Loups se sont imposés sur le score de 7-0. Même si le score est lourd, les Ducs n'ont pas démérité et se sont procurés quelques belles occasions de marquer. Il reste un match à jouer, mais les grenoblois ont plus qu'une main sur la Coupe dont ils sont tenants.

Verdict dimanche soir, sans grand suspens puisqu'Angers doit l'emporter avec un écart de 8 buts pour renverser la situation.

5e but de Grenoble (en supériorité)

