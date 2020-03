Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Floorball Hockey sur glace - Floorball : point classement N1 Source : France Floorball Jérémy Cret/Damien Magnat Posté par Hockey Hebdo le 04/03/2020 à 14:47 Tweeter La lutte fait rage pour les play-offs en Nationale 1 de Floorball.



Le weekend dernier les têtes d’affiches s’affrontaient sur les parquets. En conférence Nord les rouennais prenaient l’ascendant sur les caennais (7-5) tandis que les Phoenix de Wasquehal disposaient du PUC afin de conserver leur 4ème place, synonyme de qualification pour les play-offs.



Dans la conférence Sud, les quatre premiers s’affrontaient. Besançon conservaient la tête du classement en remportant l’affiche de la journée face aux Trolls d’Annecy pendant que les Tigres du Grésivaudan prenaient une sérieuse option pour la 3ème place de leur poule en remportant le duel face à Sévrier (9-3). Les quatre premières équipes s’affrontaient donc tour à tour. Sévrier accrochait les Dragons Bisontins (8-8) alors que l’affrontement entre Annecy (2ème) et les isérois (3ème) tournaient à l’avantage des premiers par le plus petit des écarts.



A un mois de la fin de la saison régulière, la course aux play-offs est donc lancée et la fin de saison s’annonce plus palpitante que jamais !



Prochains matchs :

A Bernin (38) : Entrée Libre

Samedi 7 Mars à 16h : Annecy – Marseille

Samedi 7 Mars à 18h30 : Isère Grésivaudan – Lyon



Dimanche 8 Mars à 9h30 : Lyon – Marseille

Dimanche 8 Mars à 12h30 : Annecy – Isère Grésivaudan



Classement Poule Nord :

1 Rouen Floorball 15 pts

2 IFK Paris15 pts

3 Caen Floorball 14 pts

4 Phoenix de Wasquehal 7 pts

5 PUC 7 pts

6 Hoplites d'Ambiani 4 pts



Classement Poule Sud :

1 Dragons Bisontins 21 pts

2 Trolls d'Annecy 20 pts

3 Tigres du Grésivaudan 14 pts

4 Dahuts du Lac 14 pts

5 Lyon FC - Pirates 8 pts

© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.











