Hockey Mineur : Font-Romeu (Les Aigles) Hockey sur glace - Font-Romeu - Section sportive scolaire mixte 2023 / 2024 La section sportive scolaire mixte de Font-Romeu recrute pour la rentrée 2023 Source : Annonce de Font Romeu La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 19/01/2023 à 11:30

Les dossiers pour intégrer la section sportive « Hockey Sur Glace » seront disponibles dès la rentrée de janvier 2023 , vous avez jusqu'au 31 mars 2023 pour vous inscrire afin d'être présent à la rentrée de septembre 2023



La section sportive De la 6ème jusqu'à la terminale.

Possibilité d'internat à partir de la 4ème filles et garcons

Le collège et lycée Pierre de Coubertin à Font-Romeu permet de se préparer à différents BAC généraux (ES, S, L, STMG) ainsi qu'à un BAC PRO

Les entraînements de la section sont assurés par des entraîneurs diplômés et expérimentés.

Le club est labellisé par la ffhg Organisation des entraînements Ils contiennent de la préparation physique, et des heures de glace. Soit 5h de glace plus 4h de préparation physique plus les heures club.



Pour plus de renseignements



Contactez nous via messenger par notre page facebook,



https://www.aigles-h3c.fr



Tel 0633627156











