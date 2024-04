Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - France Para hockey aux championnats du monde. Du 15 au 20 avril se sont tenus les Championnats du Monde Pool-B de PAraHockey, à Skien en Norvège Le tournoi se déroule au sein du Fritidspark, un complexe de plusieurs hectares dédié aux sports. Les équipes participantes sont la Norvège descendue pour la 1e fois de son histoire du groupe A et multi médaillié, l’Allemagne tout juste descendue de la poule A aussi, la Suède, le Kazakhstan la Grande Bretagne et dernière arrivée la France pour les 2e championnats du monde de sa jeune histoire et la 1e à ce niveau de complétion Source : Média Sports Loisirs / la rédaction La rédaction / sl Posté par Hockey Hebdo le 29/04/2024 à 10:05 Tweeter



Pas le temps de souffler et c’est la Suède (qui a inventé le PAraHockey au début des années 60) au menu, dès le lendemain. Les deux équipes aux histoires diamétralement opposées, livrent un tres bon match et malgré la défaite 12-1 (3-1, but de Rolland Linier/4-0/5-0) le camp français ne s’est pas démobilisé.



3e match en 3 jour : Grand-Bretagne - France, un classique dans le sport. La victoire 7-0 des Anglais à Bangkok est le seul match de référence mais n’empêche pas les français d’attaquer le match par le bon bout. 1-0 fin du premier tier pour la France ( but de Nicolas Navarro, son premier en bleu), le 2e tiers est plus difficile pour les bleus qui encaissent 2 buts (2-1 GB). Le 3e tier est plutôt à la faveur des Anglais mais le Gardien de But français ( Laurent Blavette) est exceptionnel est garde son équipe dans la course, et quelques instants après avoir pris leur temps mort et à 1 minute 15 de la fin du match Franck Cadonna envoi les deux équipes en prolongations. Les Francais qui ont bien gérés le banc, prennent l’ascendant petit à petit et à 47 secondes de la fin de la prolongation c’est Rolland Linier qui fait exploser de joie le banc tricolore. Une premiere historique en poule B et un grand pas vers le maintien. Le gardien Laurent Blavette est élu homme du match coté français !!



Une journée de repos, bien mérité avant de s’attaquer à l’autre favori de ces mondiaux, l’Allemagne. L’écart entre les deux nations est immense et le score le reflète 18-0 (0-8/0-4/0-6), mais là encore les tricolores ne lâchent rien.



Le 5e et dernier match ( en 6 jours) Kazakhstan - France. La victoire suédoise vs la Grande Bretagne a définitivement validé le maintien pour la France. Cependant une seconde victoire viendrait clore en beauté un tournoi studieux de la France. Les Kazakhs ne l’entendent pas de cette oreille et s’offre un dernière victoire 7-0 (3-0/2-0/2-0).



Une première participation pour la France, au second échelon du ParaHockey mondial, qui a assuré un maintien à peine espéré quelques jours auparavant.



La Norvège s’octroi, 4-3 en prolongation, le titre mondial face à l’Allemagne ( les deux équipes rejoindront l’élite mondiale en 2025).



Les joueurs français auront l’occasion de se retrouver tres bientôt pour le carré final du Championnat de France les 8 et 9 Mai à Rennes, puis pour la Coupe France 3x3 les 18 et 19 Mai à Cergy. N’hésitez pas à aller les encourager.

Et les sections dans les clubs sont toujours disponibles pour un essai.



