Communiqué de Presse " Le hockey sur glace et le sport professionnel français vivent une situation compliquée depuis le début de cette crise sanitaire. Nous avons réuni ce jour une conférence de presse exceptionnelle afin d'aborder les enjeux et problématiques liés à cette crise. Le club des Rapaces de Gap (à l'image de nombreux clubs de Synerglace Ligue Magnus) fait face à de nombreuses incertitudes et constate un manque de soutien et de communication du Ministère des Sports et du Gouvernement. Nous tentons depuis plusieurs mois de tirer la sonnette d'alarme, en vain. Vous trouverez la conférence de presse en intégralité ci dessous :

Les sujets abordés sont les suivants : Point sur la situation actuelle (économique et social)

Nouveau calendrier

Départ d'un joueur de l'effectif des Rapaces de Gap "



