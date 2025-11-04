Communiqué des Rapaces



Rejoins nous en t'inscrivant à notre stage d'Halloween qui se déroulera du 27 au 31 octobre à la patinoire de l'Alp Arena.



Au programme de ces 5 jours de stage :



9h de glace dont 4h de spécifique poste (joueur/gardien).

5h de hors glace (maniement et PPG) dont 2h de spécifique poste (joueur/gardien).

Une activité

Un goodie en cadeau

Le stage sera encadré par nos entraîneurs !

Le tarif est de 250 euros pour nos licenciés Rapaces et de 300 euros pour les licenciés hors club !



