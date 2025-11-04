 
Hockey Mineur : Gap (Les Rapaces)
Hockey sur glace - Gap - Halloween Camp U9 - U11
 
Les Rapaces ouvrent leur stage cette semaine, aux inscriptions des joueurs de l'extérieur. Les dernières places sont à prendre !
 
Source : Communiqué de Gap La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 17/09/2025 à 17:45
Communiqué des Rapaces

Rejoins nous en t'inscrivant à notre stage d'Halloween qui se déroulera du 27 au 31 octobre à la patinoire de l'Alp Arena.

Au programme de ces 5 jours de stage :
 
  • 9h de glace dont 4h de spécifique poste (joueur/gardien).
  • 5h de hors glace (maniement et PPG) dont 2h de spécifique poste (joueur/gardien).
  • Une activité 
  • Un goodie en cadeau
Le stage sera encadré par nos entraîneurs !
 
Le tarif est de 250 euros pour nos licenciés Rapaces et de 300 euros pour les licenciés hors club !

 
Places limitées, inscris toi vite via le QrCode ou le lien ci-dessous!
 
 
 
