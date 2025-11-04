|
|Hockey Mineur : Gap (Les Rapaces)
|Hockey sur glace - Gap - Halloween Camp U9 - U11
|Les Rapaces ouvrent leur stage cette semaine, aux inscriptions des joueurs de l'extérieur. Les dernières places sont à prendre !
|Source : Communiqué de Gap
La redaction / cs
Hockey Hebdo
|le 17/09/2025 à 17:45
Communiqué des Rapaces
Rejoins nous en t'inscrivant à notre stage d'Halloween qui se déroulera du 27 au 31 octobre à la patinoire de l'Alp Arena.
Au programme de ces 5 jours de stage :
- 9h de glace dont 4h de spécifique poste (joueur/gardien).
- 5h de hors glace (maniement et PPG) dont 2h de spécifique poste (joueur/gardien).
- Une activité
- Un goodie en cadeau
Le stage sera encadré par nos entraîneurs !
Le tarif est de 250 euros pour nos licenciés Rapaces et de 300 euros pour les licenciés hors club !
Places limitées, inscris toi vite via le QrCode ou le lien ci-dessous!
