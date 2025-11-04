 
Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces)
Hockey sur glace - GAP - Le Point infirmerie !
 
Des news de l'infirmerie des Rapaces de Gap...
 
Source : Communiqué de Gap La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 21/08/2025 à 18:49

Après le début du camp d’entraînement et les deux premiers matchs amicaux, deux joueurs sont actuellement blessés :
  • Paul Nassivet – blessure haut du corps | 6 à 8 semaines d’arrêt
  • Aurélien Dorey – blessure bas du corps | 6 à 8 semaines d’arrêt
Photo hockey GAP - Le Point infirmerie ! - Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces)

 
 
 
 
