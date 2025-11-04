Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - GAP - Le Point infirmerie ! Des news de l'infirmerie des Rapaces de Gap... Source : Communiqué de Gap La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 21/08/2025 à 18:49 Tweeter

Après le début du camp d’entraînement et les deux premiers matchs amicaux, deux joueurs sont actuellement blessés : Paul Nassivet – blessure haut du corps | 6 à 8 semaines d’arrêt

– blessure haut du corps | 6 à 8 semaines d’arrêt Aurélien Dorey – blessure bas du corps | 6 à 8 semaines d’arrêt

