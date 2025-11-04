|
|Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces)
|Hockey sur glace - GAP - Le Point infirmerie !
|Des news de l'infirmerie des Rapaces de Gap...
|Source : Communiqué de Gap
La redaction / cs
Hockey Hebdo
|le 21/08/2025 à 18:49
Après le début du camp d’entraînement et les deux premiers matchs amicaux, deux joueurs sont actuellement blessés :
- Paul Nassivet – blessure haut du corps | 6 à 8 semaines d’arrêt
- Aurélien Dorey – blessure bas du corps | 6 à 8 semaines d’arrêt
