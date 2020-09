Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - Gap : Mise à jour de l’accueil du Public Hockey sur Glace - Communiqué de presse des Rapaces de Gap. Source : Communiqué Rapaces de Gap La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 16/09/2020 à 08:25 Tweeter

Communiqué des Rapaces de Gap

" Suite aux restrictions de la municipalité de ces derniers jours, une réunion s’est tenue entre le Président du club Jérôme Escallier et le Maire de la ville de Gap Monsieur

Roger Didier. Le sanitaire étant la priorité des deux parties , la stricte application du décret national en vigueur concernant l’accueil du public sera la ligne de conduite à tenir. Notre

intérêt commun est bien évidemment de préserver la santé de la population et de

recevoir le public dans des conditions sanitaires optimales. Le Président Jérôme Escallier ainsi que l’ensemble du conseil d’administration tiennent à remercier chaleureusement Monsieur le Maire, Roger Didier, pour la confiance

accordée concernant la mise en place et le maintien des consignes sanitaire lors des

matchs des Rapaces de Gap. Grâce à cet échange avec Monsieur Le Maire, Roger Didier, nous revenons aux bases du décret national en vigueur : Masque Obligatoire Assis et débout

Stationnement débout interdit

Capacité d’accueil limitée au nombre de places assises

Désinfection des mains obligatoire à l’entrée de la patinoire

Respect de la distanciation sociale dans les files d’attentes, notamment en buvette. Amis supporters, nous comptons sur vous pour respecter scrupuleusement

les mesures sanitaires afin d’honorer la confiance accordée par Monsieur Le Maire

Roger Didier.



SASP LES RAPACES DE GAP











