Hockey Mineur : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - GAP - Tournoi U11 2024 Hockey sur Glace - 2024 Tournoi U11 - Rapaces de Gap Source : Communiqué de Gap / RM La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 08/11/2023 à 11:28

Samedi 24 et dimanche 25 février 2024

RAPPY CUP gap 4 vs 4 tiers de glace

12 joueurs + 1 gardien

250 € par équipe + 45 € par joueur

Challenge par équipe Lien d'inscription

https://docs.google.com/forms/d/1kOLQHjCsNG6RTiOmADu3ISaUkIo_qDHtQgHsfoK7MdQ/edit



https://drive.google.com/drive/folders/1B6zrsTJy8gDnaTeqXMrRh_GlaO_BDNGM



CONTACT



ROMAIN MOUSSIER

06 13 45 40 48

CONTACT

ROMAIN MOUSSIER

06 13 45 40 48

rapacesdegapmineur@gmail.com











