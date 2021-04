Hockey Mineur Hockey sur glace - Gap et Marseille : Camp de détection Hockey sur Glace - Camp de détection organisé par les Rapaces de Gap et les Spartiates de Marseille. Source : Communiqué de Gap / BG La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 07/04/2021 à 11:30 Tweeter Les Rapaces de Gap et les Spartiates de Marseille lancent un camp de détection.



Retrouvez les premières informations dans ce communiqué de presse.





Date : samedi 8 et dimanche 9 Mai

Lieu : Palais Omnisports Marseille Grand Est (Marseille)

Contacts pour postuler



Luc Tardif (Directeur sportif Marseille) : tardif.luc@marseillehockey- club.com

Éric Blais (Head-Coach – Entraineur) : eric.blais@ymail.com

