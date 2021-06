Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey Mineur : Gap U20 (Les Rapaces) Hockey sur glace - Gap mineur tient son entraîneur Hockey sur glace : transfert Mineur saison 2021/2022 - Gap Source : Communiqué de Gap Mineur La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 04/06/2021 à 09:00 Tweeter Communiqué de Gap Mineur



" Romain Guibet, nouvel entraîneur général pour les prochaines saisons ! Les Rapaces de Gap Hockey Mineur ont l’honneur d’accueillir dans leur équipe, nouvel entraîneur général pour les prochaines saisons !

En compagnie de Sébastien Oprandi, bien connu des Gapençais, Romain effectue, dans ses jeunes années d'hockeyeur, un joli parcours de joueur international.

Après un passage au club de Viry, il est recruté par la Fédération Française de Hockey sur Glace comme cadre technique. En charge des équipes de France Séniores féminines et masculines, il complète son parcours en tant que préparateur physique des équipes de France Jeunes puis l'équipe de France U18 masculine. En 2017, en tant qu'aide coach, il est champion du monde avec la sélection U18 qui évoluait alors en division 1A.

Son arrivée dans notre club sera marquée par sa volonté de continuer à structurer le hockey mineur sur des bases solides et d’amener son expérience pour consolider le pôle espoir. Il ambitionne également de développer le sport étude dans l'esprit d'une pré-filière d'excellence.

Il se fixe pour objectif d'amener ses joueurs au niveau professionnel avec la création du centre de formation (en lien avec la SASP). Romain est très satisfait de faire partie du club des Rapaces de Gap ! "

