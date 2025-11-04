Ligue Magnus : Gap (Les Rapaces) Hockey sur glace - Gap se sépare de 2 joueurs ! Deux joueurs ne sont pas conservés dans l’effectif des Rapaces de Gap à l’issue de leur période d’essai. Source : Communiqué des Rapaces de Gap La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 10/09/2025 à 13:30 Tweeter

