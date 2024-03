Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey en France Hockey sur glace - Generation hockey - SHOWCASE & Camps d'été L’association Generation Hockey – Pro Academy a vu le jour en 2015 suite à la réflexion de David Dostal, Christophe Tagliapietra et Frederic Dupuis, acteurs du hockey sur glace. Elle fêtera cette année sa 10ème édition de Camps d'été et vous présente son nouveau projet "LE SHOWCASE". Source : Generation Hockey / st La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 28/03/2024 à 11:30 Tweeter L’ADN de Generation Hockey est de proposer des stages de performance à tous les joueurs français et européens afin qu’ils se développent de manière optimale. Que ce soit sur l’aspect technique, tactique, physique ou même mental, GH cherche à apporter le meilleur aux jeunes et aux pros pour qu’ils visent plus-haut !



Du premier stage à La Roche-sur-Yon en juillet 2015, jusqu’à Louviers et Písek cet été, en passant par Dunkerque, Melník, Nachod, Chambéry, Podebrady ou encore Prague pour un tournoi en 2016, GH sillonne la France et l’Europe depuis bientôt 10 ans pour proposer des expériences inédites et d’excellence aux stagiaires !



Divers partenariats ont d’ailleurs été mis en place, comme avec SciencePerfo en 2016, analystes canadiens de la science du sport, faisant de GH le premier partenaire européen de ces derniers. Cela a permis l’acquisition du SpeedTracker, un outil qui mesure la vitesse du joueur et permet de déceler les points d’amélioration du patinage. ELIOS a aussi rejoint les partenaires de Generation Hockey en 2023 via Christophe Tagliapietra, directeur sportif de l’association, qui est aussi certifié en accompagnement mental et psychologie du sport.

Depuis 2021, GH propose également un camp pour les joueurs professionnels voulant préparer leur saison !

Le staff de Generation Hockey est composé d’entraîneurs internationaux de renom comme Mario Richer, David Dostal, Tommy Flinck, Valdemar Pelikosvky, Mario Scalzo, Christophe Renard (coach gardiens), Frederic Faucher ou encore Claude Devèze qui rejoindra le staff cet été.



L’expansion de GH continue d’années en années. Lors de la première édition, le camp regroupait 44 stagiaires. Lors de l’été 2023, nous en comptions très exactement 157. Et pour cette 10ème édition, plus de 170 stagiaires sont attendus !

L’ADN de Generation Hockey est de proposer des stages de performance à tous les joueurs français et européens afin qu’ils se développent de manière optimale. Que ce soit sur l’aspect technique, tactique, physique ou même mental, GH cherche à apporter le meilleur aux jeunes et aux pros pour qu’ils visent plus-haut !Du premier stage à La Roche-sur-Yon en juillet 2015, jusqu’à Louviers et Písek cet été, en passant par Dunkerque, Melník, Nachod, Chambéry, Podebrady ou encore Prague pour un tournoi en 2016, GH sillonne la France et l’Europe depuis bientôt 10 ans pour proposer des expériences inédites et d’excellence aux stagiaires !Divers partenariats ont d’ailleurs été mis en place, comme avec SciencePerfo en 2016, analystes canadiens de la science du sport, faisant de GH le premier partenaire européen de ces derniers. Cela a permis l’acquisition du SpeedTracker, un outil qui mesure la vitesse du joueur et permet de déceler les points d’amélioration du patinage. ELIOS a aussi rejoint les partenaires de Generation Hockey en 2023 via Christophe Tagliapietra, directeur sportif de l’association, qui est aussi certifié en accompagnement mental et psychologie du sport.Depuis 2021, GH propose également un camp pour les joueurs professionnels voulant préparer leur saison !Le staff de Generation Hockey est composé d’entraîneurs internationaux de renom comme Mario Richer, David Dostal, Tommy Flinck, Valdemar Pelikosvky, Mario Scalzo, Christophe Renard (coach gardiens), Frederic Faucher ou encore Claude Devèze qui rejoindra le staff cet été.L’expansion de GH continue d’années en années. Lors de la première édition, le camp regroupait 44 stagiaires. Lors de l’été 2023, nous en comptions très exactement 157. Et pour cette 10édition, plus de 170 stagiaires sont attendus !

LES CAMPS D'ÉTÉ 2024

3 SESSIONS





1ère SESSION à LOUVIERS du 7 au 12 juillet 2024

Camp U11-U13 (2012 à 2015) 2 séances de 1h de glace ainsi que 2 séances de 1h de hors-glace par jour Camp U16 (2009 à 2011) 3 séances de 45min de glace ainsi que 2 séances de 1h de hors-glace par jour, accompagnement mental Camp U18-U20 (2005 à 2008) 3 séances de 45min de glace ainsi que 2 séances de 1h15 de hors-glace par jour, accompagnement mental Camp Goalies (2005 à 2015) En plus des entraînements avec leur catégories respective, les gardiens bénéficieront de 2 entraînements glace et hors-glace spécifiques à leur poste



2ème SESSION à PISEK (République Tchèque) du 19 au 27 juillet 2024

CZ Summer Tour U16-U18-U21 (2004 à 2010) Une véritable tournée avec entraînements glace, hors-glace et matchs face à des équipes locales tchèques !



3ème SESSION à LOUVIERS du 3 au 7 août 2024

Camp PRO (Seniors niveau D2 minimum et U20 Élite ayant déjà eu une expérience à ce niveau) Un véritable camp de préparation comme une équipe pro avec deux entraînements glace et deux entraînements hors-glace par jour pour préparer au mieux sa saison





et

inscrivez-vous sur Retrouvez plus d’informations sur www.generation-hockey.fr etinscrivez-vous sur www.boutique-generation-hockey.fr



LE SHOWCASE

LE NOUVEAU PROJET DE GENERATION HOCKEY

Un showcase inédit en France, en collaboration avec Dorian Sports !

du 26 au 28 avril 2024 à Louviers.



Un showcase inédit en France, en collaboration avecdu



Le showcase est un week-end de détection où les joueurs sont évalués et testés afin de développer leur visibilité sur le marché des joueurs et trouver leur nouveau club. Cet événement sera encadré par le staff GH accompagné de renforts de qualité !











Au programme de ce week-end : Evaluations skills et tactique,

Analyse biomécanique du patinage,

Tests de musculation,

Tests neurocognitifs,

Tests des mouvements fonctionnels et force musculaire.





Envie de venir démontrer vos compétences aux yeux de coachs

et agents de joueurs présents

afin de trouver votre futur club !











www.boutique-generation-hockey.fr

et

venez exposer votre talent ! Inscrivez-vous dès à présent suretvenez exposer votre talent !

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Pour en savoir plus, télécharger la plaquette d’informations : http://bit.ly/showcase-gh-2024 !

© 2024 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo