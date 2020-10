Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Grenoble : "mesures sanitaires COVID-19" L'organisation des Brûleurs de Loups a réalisé une démarche auprès de l'AFNOR pour décrocher une certification "Mesures sanitaires COVID-19. Source : Compte FB de Grenoble La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 06/10/2020 à 07:45 Tweeter Le groupe Afnor est un groupe français de services autour de la normalisation et de la certification issu de la fusion des associations Association française de normalisation (Afnor) et Association française pour l'assurance de la qualité (AFAQ) et qui comprend trois filiales commerciales axées sur la normalisation, la certification, l'édition spécialisée et la formation.

Les BDL ont donc obtenu cette certification jeudi dernier, le but étant de mettre en place toutes les actions nécessaires pour assurer la sécurité des joueurs, fans, spectateurs et personnels.

Le club des BDL est la première organisation sportive en France a avoir effectué et obtenu cette certification.

Jacques Reboh, Président des BDL : "Il était important pour notre club de prendre les bonnes décisions afin d'assurer la sécurité de notre public. L'AFNOR nous a permis d'avoir un cahier des charges à respecter, c'était une véritable base de travail pour créer un protocole sanitaire sur l'organisation des matchs. En collaboration avec la direction de la patinoire et notre prestataire de sécurité (ABC Sécurité) nous avons pu établir toutes les actions d'accueil du public."

Plus concrètement voici les différentes mesures :

=> du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition sur chaque entrée, aux points buvettes et WC

=> un sens de circulation sera à respecter dans la patinoire

=> le port du masque sera obligatoire dès l'entrée dans la patinoire

=> la distanciation de 1m sera à respecter sur l'ensemble des files d'attentes

=> suppression de la zone fumeur

=> suppression du service "vestiaire" à l'entrée de la patinoire

=> les animations pendant les matchs seront adaptées

=> la jauge sera adaptée en fonction de l'état sanitaire de la ville de Grenoble

=> une buvette à l'extérieure sera créée

=> un service de livraison à la place sera mis en place



Nous avons hâte de vous retrouver à la patinoire Polesud !

Renseignements et réservations : billetterie@bruleursdeloups.fr / 04 76 99 33 50 Cliquez ici pour accéder au certificat AFNOR











