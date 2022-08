Ligue Magnus Hockey sur glace - Grenoble : collaboration avec Lausanne Lors d'un match amical contre Lausanne dernièrement, Grenoble avait annoncé le début d'une collaboration entre les deux clubs avec la participation de deux joueurs de Lausanne dans l'effectif de Grenoble. Source : Brûleurs de Loups la rédaction/jcs Posté par Hockey Hebdo le 27/08/2022 à 15:39 Tweeter L'annonce avait été faite sans précision, les détails sont maintenant connus.



La collaboration entre les Brûleurs de Loups de Grenoble et Lausanne (National League - Suisse) s'étend à tous les domaines : le sportif pour le mineur et les séniors, mais également tous les aspects de la gestion du club.



Cela commencera par la participation pour les matchs de CHL de Floran Douay (Français, attaquant international de 27 ans) et de Makai Holdener (Suisse, défenseur de 25 ans).



Tous les détails : communiqué des Brûleurs de Loups











