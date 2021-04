Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Grenoble : Edo Terglav sur le départ ! Hockey sur glace : Saison 2021/ 2022 - Transfert magnus - Grenoble Source : Communiqué de Grenoble La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 08/04/2021 à 17:24 Tweeter

Communiqué de Grenoble



L’entraineur des Brûleurs de Loups, Edo Terglav, ne sera plus sur le banc des BDL la saison prochaine.



Après 6 saisons passées sur le banc des Brûleurs, Edo aura marqué l’histoire du club en remportant la Coupe de France et le Trophée des Champions en 2017, et bien sûr la Coupe Magnus en 2019.

Une page se tourne pour l’entraineur élu meilleur entraineur de la Ligue Magnus en 2017.



Jean-François Dufour, Manager Général a tenu à s’exprimer sur son départ :

«Suite à notre titre de champion de France en 2019 nous étions repartis avec sensiblement le même groupe et sur un projet de 2 ans. Aujourd’hui nous sommes à la fin de ces 2 ans qui visiblement n’ont pas été des plus simples avec la Covid 19. Notre objectif est de repartir sur un nouveau cycle et une nouvelle dynamique.



Les discussions avec Edo ces derniers jours n’ont pas été faciles. C’est une personne que j’apprécie énormément autant sur le plan professionnel qu’humain. Edo a marqué l’histoire des Brûleurs de Loups avec des victoires, des titres mais surtout avec sa passion, sa détermination, son exigence et son caractère. Il a su s’intégrer parfaitement aux BDL mais surtout ses valeurs correspondaient à celles du club.



Nous lui souhaitons bonne chance pour la suite. »



