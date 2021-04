Transferts 2021/2022 : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Grenoble : Nx départ dans le staff sportif Hockey sur glace : Saison 2021/ 2022 - Transfert magnus - Grenoble Source : Communiqué de Grenoble La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 15/04/2021 à 07:10 Tweeter

Communiqué de Grenoble

Romain Guibet non reconduit " Romain Guibet, entraineur assistant des BDL & entraineur du Centre de Formation, n'a pas été reconduit dans ses fonctions pour la saison prochaine. Arrivé en 2017 sur les bords de l'Isère, Romain aura décroché un titre de Champion de France U20 en 2019 et une Coupe Magnus en 2019 en tant qu'assistant entraineur. Nicolas Tomasini, Directeur du Centre de Formation : " Romain a apporté un nouvel élan au Centre de Formation à son arrivée. Nous arrivons à la fin d'un cycle, le Centre de Formation prend un nouveau virage. Je lui souhaite toute la réussite pour la suite de sa carrière." L'ensemble du club tient à le remercier pour son investissement et la qualité de son travail et lui souhaite une bonne continuation dans la suite de sa carrière. "











