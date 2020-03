Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus Hockey sur glace - Grenoble: conférence de presse Le club des Brûleurs de Loups a organisé une conférence de presse avec Jean-François Dufour (manager général) et Jacques Reboh (président) Source : conférence de presse BDL Jean-Christophe Salomé Posté par Hockey Hebdo le 09/03/2020 à 17:03 Tweeter Mr Reboh a rappelé l'évolution de la situation jusqu'à la re-qualification de Mulhouse en quart après une intervention du ministère des sports. L'équité sportive est ainsi retrouvée, Grenoble a donné son accord pour décaler les matchs de la demi-finale.

La demi-finale Rouen-Angers commencera comme prévu ce mardi, l'autre demi-finale Grenoble sera décalée. La finale devrait également être décalée.



Les dernières décisions sur l'interdiction de rassemblements de plus de 1000 personnes auront un impact économique. Il est même encore question de huis-clos. La question sera tranchée dans la soirée lors d'une réunion entre les clubs concernés et la fédération.

Pour Grenoble, un match de play-offs représente 100 à 150.000€ de chiffre d'affaire, soit un minimum de 500000 euros pour quatre matchs (si finale ou demi-finale en 7). S'il fallait jouer à huis-clos, cela remettrai en question la participation des clubs puisque il n'y aurait aucune recette et une dépense d'environ 10000€ pour un déplacement de 3 à 4 jours. Pour Grenoble, les playoffs représentent 30 à 40% du chiffre d'affaire de la saison.



Si les matchs doivent se jouer à 1000, Grenoble étudie plusieurs scénarios. Dans le premier cas, les matchs seront limités aux abonnés et partenaires qui dépassent légérement la limite de 1000 personnes.

Le club travaille sur une demande pour établir des zones confinées (sans contact) de 800 personnes avec des séparations pour passer à 1600 personnes. Des contacts sont en cours avec TV Grenoble pour diffuser la rencontre s'il devait y avoir un huis-clos.



Quelle que soit les décisions prises (1000 ou huis clos), si la fédération indique que les playoffs se joueront, le club maintiendra sa participation.

Si Mulhouse se qualifiait en demi-finale avec des restrictions d'accueil, plusieurs scénarios sont possibles. Il pourrait être possible de jouer tous les matchs à Grenoble, éventuellement à huis-clos sur les matchs où Mulhouse reçoit. L'organisation (lieu et condition) de ces matchs sera décidée par Mulhouse.



