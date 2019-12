Ligue Magnus Hockey sur glace - Grenoble: un livre sur l'histoire du club Les supporters des Brûleurs de Loups ainsi que ceux qui suivent le hockey français vont pouvoir ajouter un livre à leur bibliothèque Source : Brûleurs de Loups La rédaction Posté par Hockey Hebdo le 08/12/2019 à 11:11 Tweeter



C'est l'histoire de 3 personnes, supporters inconditionnel des Brûleurs de Loups, qui se sont réunis pour créer un livre sur l'histoire du hockey Grenoblois.

Le club a décidé de les soutenir dans cette belle aventure en publiant ce livre de 182 pages sur l'histoire du hockey Grenoblois.



Dans ce livre, vous découvrirez les grands moments qui ont marqué l'histoire du hockey Grenoblois, les joueurs, les matchs mythiques, les anecdotes, l'évolution des logos.



Ce livre a été co-rédigé par : Bruno Cadène, journaliste à Radio France et qui a commenté les matchs des Brûleurs de Loups pour France Bleu Isère

Loïc Picca, qui anime le compte Twitter @statsbdl

Gaëtan Servonnet Les photos qui illustrent ont été cédées par les photographes des Brûleurs de Loups (Fabien Baldino) et de Hockey Hebdo (Jean-Christophe Salomé). Les plus anciennes sont issues d'archives.



Le livre sera en vente aujourd'hui lors du match contre Bordeaux, sur la e-boutique du club et à la boutique des BDL au tarif de 19€.

