Transferts 2021/2022 : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Grenoble-Du changement chez les gardiens Hockey sur glace : Saison 2021/ 2022 - Transfert magnus - Grenoble Source : Communiqué de Grenoble

Communiqué de Grenoble

Une page de l'histoire des Brûleurs de Loups se tourne, Une page de l'histoire des Brûleurs de Loups se tourne, Lukas Horak , arrivé en cours de saison 2015/2016, ne sera pas Grenoblois la saison prochaine. "GoldHorak" aura marqué les esprits des supporters et du staff Grenoblois, il était le véritable "chouchou" du public. Le n°61 des BDL aura remporté une Coupe de France, un Trophée des Champion et bien sûr la Coupe Magnus en 2019. Il sera d'ailleurs élu meilleur joueur des playoffs cette année là, Lukas a été déterminant dans la conquête du titre. Nous tenons donc à le remercier sincérement pour toutes ces années et ces victoires et nous lui souhaitons une bonne continuation pour son nouveau challenge.



Jacques Reboh : "Un grand merci à Lukas. Quand je suis arrivé au club on a pris le pari sur Lukas qui été un jeune gardien. Il a énormement progressé, il nous a fait gagner des titres. Il restera dans l'histoire du hockey grenoblois, c'est le gardien étranger qui a fait le plus grand nombre de matchs dans le club."



Jean-François Dufour : "Nous tenons à le remercier sincérement pour son travail et son dévouement pour le club tout au long de ces 6 saisons avec le maillot des BDL.Il a grandement contribué au titre de 2019, il aura marqué l'histoire des BDM. Lukas va avoir un nouveau challenge, nous lui souhaitons tout le meilleur pour la suite de sa carrière." Sébastien Raibon, ne fera également plus parti de l'effectif des BDL la saison prochaine. Le gardien numéro 2,, ne fera également plus parti de l'effectif des BDL la saison prochaine. Jean-François Dufour a tenu à s'exprimer sur son départ : "Il n'a pas eu la chance de jouer beaucoup de matchs. J'ai apprécié son implication, c'est un bon joueur d'équipe. Nous recherchons un plus jeune gardien n°2 dans le but de préparer l'avenir." Nous lui souhaitons également une bonne continuation dans la suite de sa carrière.









