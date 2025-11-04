|
|Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups)
|
|Hockey sur glace - GRENOBLE officialise une SIGNATURE
|
|Afin de palier le départ prématuré de Mark Simpson, le club des Brûleurs de Loups officialise aujourd'hui l'arrivée dans ses rangs d'un international polonais.
|
|
|Source : Communiqué de Grenoble
|
La redaction / cs
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 03/10/2025 à 11:25
|
|
Le centre polonais Kamil Sadlocha rejoint Grenoble.
|
|
|
|© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
|
|
|