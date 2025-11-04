Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - GRENOBLE officialise une SIGNATURE Afin de palier le départ prématuré de Mark Simpson, le club des Brûleurs de Loups officialise aujourd'hui l'arrivée dans ses rangs d'un international polonais. Source : Communiqué de Grenoble La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 03/10/2025 à 11:25 Tweeter Le centre polonais Kamil Sadlocha rejoint Grenoble.











© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











