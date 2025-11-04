|
|Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups)
|Hockey sur glace - Grenoble pense à l'avenir de leurs joueurs !
|Les joueurs francophones de l’équipe élite, du centre de formation et du pôle développement des BDL ont participé à une conférence pour préparer leur avenir au-delà de la glace.
|Source : Média Sports Loisirs / Info club de Grenoble
|
La rédaction / cs
|Posté par
Hockey Hebdo
|le 14/08/2025 à 11:30
