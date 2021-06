Transferts 2021/2022 : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Grenoble reconduit 5 jeunes joueurs Hockey sur glace : transfert magnus saison 2021/2022 - Grenoble Source : Communiqué de Grenoble La rédaction/cs Posté par Hockey Hebdo le 04/06/2021 à 09:30 Tweeter

Communiqué de Grenoble :

Place aux jeunes !



Julien Munoz

A seulement 23 ans, l'attaquant des BDL compte déjà plus de 90 matchs en Synerglace Ligue Magnus ! La saison dernière il a comptabilisé 6 buts et 5 passes en 22 matchs.



Aurélien Dair

A 21 ans, la progression du numéro 3 des Brûleurs de Loups est impressionnante. Le jeune issu du Centre de Formation des BDL a comptabilisé 5 buts, et 3 passes en 20 matchs cette saison.



Dylan Fabre

C'est le plus jeune de l'équipe des BDL, à 20 ans il a intégré et su gagner sa place dans le groupe professionnel. Auteur de 5 buts et 4 passes en 22 matchs cette saison, il a conquis le staff Grenoblois.



Adel Koudri

Arrivé en 2017 au Centre de Formation des BDL, le n°18 des BDL, âgé de seulement 22 ans a inscrit 3 buts et 7 passes en 17 matchs cette saison.



Lucien Onno

Après un passage d'une saison chez les Scorpions de Mulhouse en 2019/2020, Le défenseur Grenoblois de pure souche est revenu aux BDL encore plus fort ! Avec un but et 5 passes en 21 matchs cette saison mais surtout un ratio +/- de +4 (il est le 3ème défenseur des BDL au ratio +/-), le n°5 des BDL continue sa progression.



Jean-François Dufour, Manager général : " Depuis 3 saisons nous avons commencé la transition pour plus de jeunesse, il faut préparer la relève de tous nos cadres qui vont passer le flambeau dans quelques temps. Leur évolution a été très impressionnante, et nous sommes contents qu'ils croient en notre projet. Ils nous font confiance pour la réussite de leurs carrières."

