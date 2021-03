Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Grenoble-Rouen : billetterie virtuelle Le club des Brûleurs de Loups ouvre une billetterie virtuelle pour le dernier match de la saison face à Rouen le 2 avril prochain au profit du fonds de dotation du club. Source : BDL Posté par Hockey Hebdo le 24/03/2021 à 15:45 Tweeter

Le concept ?

Tarif unique 2€ au profit du Fonds de dotation des Brûleurs de Loups.



Vos avantages :

- Vous participez automatiquement à une grande tombola, jusqu'à 100 lots à gagner ! (dont le maillot porté cette saison par le capitaine Joel Champagne mais également celui de Denny Kearney ! mais aussi des palets, écharpes, mini-crosses, Mug, ...)

- Accédez aux coulisses de l'avant match avec une visio dans le vestiaire des BDL, participez au discours d'Edo Terglav d'avant match !

- A la fin du match, participez à l'après-match, une visio sera organisée dans le vestiaire des BDL pour cette fin de match, avec des réactions des joueurs et membre du staff.



On compte sur vous pour remplir la patinoire Polesud et ainsi terminer cette saison en beauté !



Le match sera à suivre en direct gratuitement sur la chaine Sport en France, sur Télégrenoble mais aussi sur Fanseat.



Lien de la billetterie : https://www.billetweb.fr/billetterie-virtuelle-grenoble-rouen

© 2021 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur