Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups)
Hockey sur glace - Grenoble s'incline face à Genève
Dans le cadre de la "Coupe des bains" les brûleurs de loups se sont inclinés face à Genève. Rendez vous est donné ce samedi à Pôle sud à 20h00 pour une confrontation face à Chamonix.
Source : Grenoble
La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo
le 21/08/2025 à 06:15
Compte FB de Grenoble - 20/08/2025
Nos BDL s'inclinent logiquement face au
Genève-Servette Hockey Club
. Merci aux supporters présents à Meyrin ce soir !
Rendez-vous samedi soir à Polesud pour le dernier match amical des BDL avant la CHL (
urls.fr/c2bUsk
)
Genève
-
Grenoble
