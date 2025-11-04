 
Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups)
Hockey sur glace - Grenoble s'incline face à Genève
 
Dans le cadre de la "Coupe des bains" les brûleurs de loups se sont inclinés face à Genève. Rendez vous est donné ce samedi à Pôle sud à 20h00 pour une confrontation face à Chamonix.
 
Source : Grenoble La redaction / cs
Posté par Hockey Hebdo le 21/08/2025 à 06:15
 
Compte FB de Grenoble -  20/08/2025
 
Nos BDL s'inclinent logiquement face au Genève-Servette Hockey Club. Merci aux supporters présents à Meyrin ce soir ! 🫶
🔜 Rendez-vous samedi soir à Polesud pour le dernier match amical des BDL avant la CHL (🎟 urls.fr/c2bUsk)
Genève 6️⃣ - 0️⃣ Grenoble

