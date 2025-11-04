Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Grenoble s'incline face à Genève Dans le cadre de la "Coupe des bains" les brûleurs de loups se sont inclinés face à Genève. Rendez vous est donné ce samedi à Pôle sud à 20h00 pour une confrontation face à Chamonix. Source : Grenoble La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 21/08/2025 à 06:15 Tweeter Compte FB de Grenoble - 20/08/2025

Nos BDL s'inclinent logiquement face au Genève-Servette Hockey Club . Merci aux supporters présents à Meyrin ce soir ! Rendez-vous samedi soir à Polesud pour le dernier match amical des BDL avant la CHL



