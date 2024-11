Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Ligue Magnus : Grenoble (Les Brûleurs de Loups) Hockey sur glace - Grenoble signe un défenseur suédois Les Brûleurs de Loups enregistrent aujourd'hui une arrivée défensive. Source : Communiqué de Grenoble La redaction / cs Posté par Hockey Hebdo le 09/11/2024 à 18:11 Tweeter

Communiqué de Grenoble.



Les Brûleurs de Loups enregistrent aujourd'hui l'arrivée

du défenseur Jacob Andersson !

Jacob Andersson évolue dans son pays natal jusqu'en 2021, jouant pour des clubs entre la première et la deuxième division. Il connait également le niveau international suédois jusqu'en U19. Le défenseur dispute régulièrement une quarantaine voire une cinquantaine de matchs par saison.



Après un passage d'une année en Finlande dans l'équipe d'Ässät (l'actuel club de l'ex-grenoblois Dylan Fabre), Jacob revient en deuxième division suédoise en 2022, dans son ancien club de l'IF Björklöven, puis connait un court exil en Slovaquie au HKM Zvolen.



En octobre 2024, le joueur de 29 ans signe un contrat d'1 mois pour l'équipe d'Asker en Norvège, afin de palier la blessure d'un joueur du club norvégien. Il prend part à 9 rencontres, inscrit 2 buts et délivre 3 assistances.



Jacob Andersson va désormais découvrir son 5ème pays européen en hockey sur glace en débarquant à Grenoble et pourrait débuter dès mardi 12 novembre à Polesud contre Chamonix. Il portera le n°37.



Jacob Andersson :



Jacob Andersson :

« Je suis très heureux et impatient de jouer avec Grenoble ! Je dirais que je suis un défenseur mobile, doté d'un bon jeu de passe et que ma plus grande force réside dans le jeu offensif. Pour être honnête, je ne connais pas trop le championnat français, même si mon grand frère a joué 1 saison à Cergy-Pontoise il y a longtemps. »





