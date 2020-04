Hockey Mineur Hockey sur glace - HC 74 Cup International U20 cet été ! 3ème édition de ce tournoi international réservé aux U20 du 27 au 30 août prochain ! Source : HC 74 A. Juillet Posté par Hockey Hebdo le 20/04/2020 à 12:10 Tweeter La 3ème édition de la HC 74 Cup International U20 devrait se tenir cet été à la Skoda Arena de Morzine.



Dans le cadre de ce 3ème anniversaire, le HC74 aura fort à faire face à une concurrence de très haut-niveau.

Les joueurs haut-savoyards croiseront notamment les équipes suisses de Genève, Fribourg et Winterthour, les allemands de Manneheim et les hongrois de Budapest (Vainqueur de la précédente édition) !



Ce Tournoi se déroulera sur 4 jours, du 27 au 30 août prochain.

Entrée Gratuite.



Plus d'infos : https://hc74.fr/hc74-cup-tournoi-international-u20 HC 74 © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour . Réactions sur la news Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.











trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo